Onze taal heeft meer geluidjes nodig, vindt Wouter Deprez

Onze taal opfleuren door te focussen op geluid. Dat is het plan van Wouter Deprez: meer onomatopeeën, klanknabootsingen in plaats van gewone woorden. Zou het niet zalig zijn om te spreken over een ‘rombombombom’, als er een auto met een opgedreven knalpot voorbijkomt? Een ‘chrchrchr’ is dan een fiets waarvan de ketting dringend gesmeerd moet worden, een ‘boem’ is een botsing, waarna de ‘wieoewieoe’ moet komen.