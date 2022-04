Amerikaanse rechter schrapt mondmaskerplicht op vliegtuigen en openbaar vervoer

Een federale rechter uit de Amerikaanse staat Florida heeft de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer ongeldig verklaard, amper een week nadat het werd verlengd.

De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer zoals die werd opgelegd door de Amerikaanse nationale gezondheidsdienst CDC is onwettelijk. Dat staat te lezen in een arrest van de federale rechter Kathryn Kimball Mizelle. In haar 59 pagina’s tellende beslissing staat ook dat de CDC haar bevoegdheden heeft overschreden, waardoor de rechtbank de verlenging van de mondmaskerplicht meteen vernietigde.

Die verplichting was van toepassing op heel wat openbare plekken, zoals de bus, tram, metro en het vliegtuig. Een hoge regeringsfunctionaris verklaarde maandagavond al dat de mondmaskerplicht voorlopig niet meer van kracht is. De Transportation Security Administration (TSA), het agentschap bevoegd voor de veiligheid in het openbaar vervoer, heeft al gezegd dat ze de verplichting niet meer zal handhaven. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd op de uitspraak, maar kan nog in beroep gaan.

Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis, vindt de uitspraak ‘teleurstellend’. Intussen blijft de CDC sterk aanbevelen om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer.

Vuistregel: vanaf zes jaar masker aan boord

Ook de meeste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verplichten personeel en passagiers niet langer om een mondmasker te dragen op alle binnenlandse en sommige buitenlandse vluchten. Zo zullen onder andere American Airlines en Delta Air Lines – een paar van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen – de mondmaskerplicht niet meer hanteren. De luchtvaartindustrie in Amerika drong al geruime tijd aan op een opheffing van de mondmaskerplicht.

Betekent dit dat je geen mondmasker meer moet dragen als je het vliegtuig neemt van België naar Amerika? ‘De vuistregel blijft dat iedere persoon vanaf zes jaar een mondmasker draagt aan boord van de vlucht, maar de regels kunnen per luchtvaartmaatschappij verschillen’, zegt Brussels Airlines-woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. ‘Op de luchthaven van Zaventem geldt vandaag alvast geen mondmaskerplicht meer.’

‘Het is moeilijk om te zeggen of de regels ook in België zullen veranderen, maar voorlopig blijven maskers aan boord van onze vluchten naar Amerikaanse bestemmingen verplicht’, zegt Maaike Andries, woordvoerster bij Brussels Airlines.

Delta Air Lines liet al weten dat mondmaskers niet meer verplicht zijn op alle vluchten, maar waarschuwt dat er de komende dagen verwarring over kan bestaan. Ook Southwest en American Airlines zeggen dat zowel werknemers als passagiers mogen kiezen of ze een masker dragen aan boord van hun vluchten. De luchtvaartmaatschappijen benadrukken wel dat mondmaskers nog altijd vereist kunnen zijn op vluchten naar internationale bestemmingen.