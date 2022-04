Boortmeerbeekse oppositie volledig tegen fusie gekant: ‘Dreigen opgeslorpt te worden’

Centrumstad Mechelen en randgemeente Boortmeerbeek maken plannen voor een fusie, en die zijn zeer concreet. In de persconferentie noemt Mechels burgemeesters Bart Somers (Open VLD) het een ‘sprong vooruit’, maar de oppositiepartijen van Boortmeerbeek zijn volledig tegen de plannen gekant.

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek en het stadsbestuur van Mechelen willen vanaf 1 januari 2025 fusioneren. De stad Mechelen zal dan ongeveer 102.000 inwoners tellen. Ze wordt daarmee even groot als Leuven en samen de vierde grootste van Vlaanderen. Beide besturen zullen deze intentie op de eerstvolgende gemeenteraden laten goedkeuren. Somers zegt dat die samenwerking tussen de gemeentes in groter verband noodzakelijk is. ‘Het is een meerwaarde voor de inwoners’, zegt hij tijdens de persconferentie. ‘Kleinere gemeenten botsen op grenzen en er zijn steeds meer taken en grote uitdagingen die niet altijd oplosbaar zijn op korte termijn zoals openbaar domein, veiligheidsbeleid, milieu en klimaat en sportbeleid. De komende maanden werken we hierop verder.’ Het is de bedoeling dat er eind 2023 een definitieve beslissing komt, klinkt het.

De oppositiepartijen van Boortmeerbeek zijn volledig tegen de plannen gekant om de gemeente Boortmeerbeek en stad Mechelen te fuseren. ‘In geen enkel verkiezingsprogramma was er sprake van enige fusie’, zegt Remi Serranne, fractieleider voor Vooruit. ‘Een aantal maanden geleden hebben we dit een eerste keer aangekaart op de gemeenteraad. Toen zei het gemeentebestuur dat er niets stond te gebeuren. En nu komt er plots een persconferentie waarop de plannen uit de doeken zullen worden gedaan.’

Ook voormalig burgemeester en onafhankelijk gemeenteraadslid Michel Baert is niet te spreken over de aangekondigde fusie. Beiden halen ook aan dat er tussen Mechelen en Boortmeerbeek op dit moment geen enkel samenwerkingsverband bestaat. De twee besturen delen bijvoorbeeld geen politiezone, brandweer of afvalophaling. ‘Fuseren met Haacht of Keerbergen zou logischer zijn’, meent Baert. ‘Dat zijn gemeentes van gelijkaardige grootte, en met hen zitten we alvast in dezelfde politiezone.’

Vooruit wil dat er een referendum wordt georganiseerd onder de bevolking over de fusieplannen.