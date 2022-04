Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dinsdag af

In de loop van de namiddag ontstaan er hier en daar ook wat stapelwolken. Het blijft dikwijls droog, al kan er in de late namiddag nabij de Franse grens een buitje vallen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en aan zee en 18 of 19 graden in het centrum.

De wind is zwak en veranderlijk, maar wordt geleidelijk matig uit noord tot noordoost. Aan zee is de wind eerst zwak uit noordwest, maar wordt matig uit noordnoordoost. Dat zegt het KMI.

Dinsdagavond is het gedeeltelijk bewolkt en kan er in eerste instantie nabij de Franse grens nog een buitje vallen. Komende nacht is het overal droog en licht bewolkt met hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 1 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 7 of 8 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit noordoost, ruimend naar oost. Aan zee waait de wind matig uit noordnoordoost, ruimend naar oostnoordoost.

Woensdag blijft het droog en vrij zonnig met wat hoge bewolking. In de late namiddag ontstaan er vooral over het noordoosten wat stapelwolken. Het wordt iets minder zacht in vergelijking met de voorbije dagen; de maxima liggen tussen 11 en 16 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 16 en 18 graden elders. Er staat een matige oosten- tot noordoostenwind met rukwinden rond 40 kilometer per uur en zelfs plaatselijk iets meer. In de namiddag steekt een zeebries op uit noordoost, waardoor het daar iets koeler blijft.

Donderdag is het eerst zonnig, maar later kan er meer bewolking opduiken. Het blijft droog bij maxima rond 13 graden in de Hoge Venen, 16 graden aan zee en 17 of 18 graden in het centrum. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten.