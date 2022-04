Kompany na verloren bekerfinale: ‘Nederlaag als brandstof gebruiken’

Vincent Kompany wil niet te lang teleurgesteld zijn na de verloren finale van de Beker van België tegen AA Gent. ‘Er is niks lastiger dan een finale verliezen na strafschoppen’, reageerde de trainer van RSC Anderlecht. ‘Maar zo gaat het in het voetbal, we moeten Gent feliciteren.’

‘Deze teleurstelling mag niet te lang nazinderen’, stak Kompany van wal op de persconferentie. ‘Als speler heb ik ook finales verloren, dat hoort erbij. We hebben in onze kern naast enkele ervaren spelers ook veel jonge jongens. Het is belangrijk voor hen om dit soort wedstrijden te spelen. Deze nederlaag doet nu pijn, maar dat mag en we moeten dat als brandstof gebruiken. Ik heb nu meer dan ooit het gevoel dat ik als coach nog meer finales ga spelen. Zij steken nu de Beker op zak, maar wacht maar... Dat is het gevoel dat nu bij mij overheerst.’

‘We moeten nu werken aan een ploeg die regelmatig in deze positie komt om finales te spelen’, vervolgde de Anderlecht-trainer. ‘Dat is belangrijk voor een club als Anderlecht. Het verloop van deze finale kwam me bekend voor, de twee ploegen waren niet op hun beste maar gaven zich volledig. Uiteindelijk moeten we die strafschoppen niet te veel analyseren. Voor hetzelfde geld zat ik hier nu met een fles champagne.’

Anderlecht stoomde Majeed Ashimeru klaar voor de finale, maar dat bleek geen succes. Een kwartiertje na zijn invalbeurt moest hij weer naar de kant. ‘We konden een speler van zijn profiel gebruiken, een aantal spelers van Gent werd moe en het middenveld was te pakken. Spijtig genoeg voelde hij nog iets aan de knie. Maar ik moet zeggen dat Marco Kana goed is ingevallen, we wisten dat we hem achter de hand hadden.’