Poetin wil hogere uitkeringen tegen inflatie

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn regering opgedragen om de weddes van ambtenaren, de pensioenen en de sociale uitkeringen te verhogen wegens de inflatie. Dat heeft hij gezegd tijdens een vergadering met de regering, waarvan beelden werden uitgezonden.

Poetin schatte de inflatie in Rusland op 17,5 procent. Hij beschuldigde het Westen ervan dat het met zijn sancties na de Russische inval in Oekraïne een – volgens hem weliswaar mislukte – ‘blitzkrieg’ te voeren tegen de Russische economie. De economische situatie is nu gestabiliseerd, luidde het.

Vraag ondersteunen

De president maande zijn regering aan om vers geld in de economie te pompen om de consumptie weer aan te zwengelen. ‘Het is nu van het grootste belang om de binnenlandse vraag weer te ondersteunen, om te voorkomen dat die buitensporig krimpt’, zei Poetin. De middelen daarvoor zijn voorhanden, na ‘een begrotingsoverschot op recordhoogte’ in het eerste kwartaal.

Na de Russische inval op 24 februari legde het Westen ongeziene economische sancties op aan ­Moskou. Volgens de ­Wereldbank zou het Russische bruto binnenlands product dit jaar met 11,2 procent krimpen, de grootste terugval sinds 1994.