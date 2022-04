Rusland lanceerde vannacht honderden raketaanvallen op Oekraïne. In het oosten dienen die om een nieuw offensief in te zetten. In het westen wordt de psychologische druk opgevoerd. In het zuiden is de stad Marioepol nog steeds niet gevallen.

In de zuidelijke stad Marioepol wordt nog altijd gevochten. De laatste Oekraïense strijdkrachten verschansen zich al dagenlang in de staalfabriek Azovstal, in de haven. Ze zijn omsingeld door het Russische ...