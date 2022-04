Klimaatactivist bindt zich vast aan doelpaal tijdens bekerfinale

Tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent heeft een klimaatactivist zich vastgeketend aan een doelpaal.

De man droeg een t-shirt met de opschriften ‘Geen voetbal op een dode planeet’ en ‘Zullen onze kinderen niet sterven door de klimaatcrisis?’ (allebei in het Engels, red.). Hij ketende zich vast aan het doel waarin Anderlecht-keeper Hendrik Van Crombrugge op dat moment stond.

De wedstrijd hoefde niet lang stilgelegd te worden. Een brandweerman knipte de activist los en de aanwezige stewards haalden hem weg.

Foto: BELGA

Het zou om dezelfde man gaan die vijftien dagen geleden tijdens de slotkilometer van de Ronde van Vlaanderen in beeld kwam. Toen de sprintende kopgroep met uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel gepasseerd was, klom de man over de omheining en liep hij zelf richting de finishlijn. Toen droeg hij een t-shirt met het opschrift ‘Climate justice now’.

Veldbestormers die zichzelf vastketenen aan doelpalen, lijkt overigens in de voetbalwereld een nieuwe trend te worden. Een week geleden werd de Bundesliga-match tussen Frankfurt en Freiburg ook stilgelegd om dezelfde reden, en afgelopen maand waren er meerdere gelijkaardige incidenten in de Engelse Premier League.