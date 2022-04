Door Russen opgepakte Britten willen gevangenenruil

Twee in Oekraïne opgepakte Britten roepen hun premier Boris Johnson op om over hun vrijlating te onderhandelen. Ze vragen een ruil tegen de Oekraïense zakenman en Poetin-bondgenoot Viktor Medvedtsjoek, die zelf vraagt geruild te worden tegen soldaten en burgers in Marioepol.

De twee Britse gevangenen worden geïdentificeerd als Shaun Pinner en Aiden Aslin. Zij lanceerden maandag een oproep op de Russische televisie. Het duo, dat vermoeid oogt, vraagt geruild te worden tegen zakenman Viktor Medvedtsjoek. Die laatste heeft de Oekraïense nationaliteit maar is een Poetin-bondgenoot. Hij werd vorige week in Oekraïne opgepakt. Op de dag van zijn arrestatie stelde de Oekraïense president Volodimir Zelenski voor om Medvedtsjoek te ruilen tegen Oekraïense gedetineerden in Rusland. Maar dat voorstel werd ’s anderendaags door Moskou verworpen.

De Oekraïense inlichtingendienst SBU lanceert dan weer een video waarin Medvedtsjoek zelf oproept om geruild te worden tegen soldaten en burgers in de belegerde havenstad Marioepol. ‘Ik wil me richten tot de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski, met de vraag me te ruilen door de verdedigers van Marioepol en inwoners van de stad’, klinkt het in een niet gedateerde video.

De 48-jarige Pinner, die vroeger deel uitmaakte van het Britse leger, zegt dat hij gevangen werd genomen toen hij in Marioepol vocht met het Oekraïense leger. Hij zegt zich in Donetsk te bevinden. Zijn familie publiceerde een statement in de Britse krant The Guardian, om te benadrukken dat de man wel degelijk bij de Oekraïense marine hoort. Een viertal jaren geleden verhuisde hij naar zijn ‘adoptieland’, waar hij vrouw en thuisbasis vond. Zijn familie omschrijft hem als een grappige, geliefde man met goeie bedoelingen. Ze stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de rechten van Pinner en Aslin als krijgsgevangenen worden geëerbiedigd.

Gevangenenruil

Het is niet de eerste keer dat Oekraïne en Rusland een gevangenenruil uitvoeren, het gebeurde vier keer eerder al. De laatste keer was pas eind vorige week’ Dertig Oekraïners die in Russische gevangenschap verkeerden, zijn vrijgelaten, zo deelde de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek donderdag mee.

‘Vijf officieren en zeventien soldaten werden uitgewisseld’, meldde Veresjtsjoek op de sociaalnetwerksite Telegram. Daarnaast werden nog eens acht burgers, onder wie een vrouw, overgedragen aan Kiev. ‘In totaal keren vandaag dertig van onze landgenoten terug naar huis.’

Veresjtsjoek verklaarde niet hoeveel gevangenen er in ruil door Oekraïne worden overgedragen aan Rusland. Moskou geeft voorlopig geen informatie. Bij de vorige gevangenenruil, op 9 april, had Rusland in totaal 26 Oekraïners vrijgelaten: twaalf militairen en veertien burgers.