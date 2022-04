Met een eerste overwinning in een monumentale kasseiklassieker bracht Ineos een queeste van twaalf jaar tot voltooiing. Een zege die symbool staat voor de ontwikkeling die zowel het team als winnaar Dylan van Baarle heeft doorgemaakt.

Het was een beeld om in te lijsten en op te hangen in het bureau van de grote baas: Dylan van Baarle die voorbij de streep recht in de armen reed van David Brailsford. ‘Toen ik Dave zag, leek het wel ...