Shanghai begraaft eerste coronadoden sinds lockdown

Zo’n drie weken nadat de Chinese stad Shanghai opnieuw in lockdown is gegaan, zijn er drie mensen bezweken aan het coronavirus. Daarmee geeft de Chinese overheid voor het eerst in weken toe dat er officiële coronadoden zijn.

In Shanghai zijn drie mensen overleden bij de laatste uitbraak van de omikronvariant. Dat heeft China maandag gemeld. Het zijn de eerste officiële coronadoden in de metropool sinds in maart een lockdown van kracht werd in het (financiële) hart van de stad. De voorbije weken heeft de overheid nooit willen toegeven dat er sterfgevallen gelinkt konden worden aan het coronavirus, maar ze krijgt steeds meer kritiek op die houding. De hele toestand begint zwaar te wegen op de bevolking. Mogelijk is het daarom dat er nu toch ineens sprake is van drie officiële dodelijke slachtoffers.

Naar verluidt zou het gaan om bejaarde mensen, die alle drie niet gevaccineerd waren. Er zou ook sprake zijn van ‘onderliggende gezondheidsproblemen’, zo luidt de officiële verklaring. De vaccinatiegraad onder 60-plussers blijft in Shanghai steken op 38 procent. Volgens de lokale autoriteiten volgt nu een nieuwe massale testronde van de inwoners. Op een paar weken tijd heeft de stad al ruim 200 miljoen testen afgenomen.

Zero-covidstrategie

China registreerde tot hiertoe officieel slechts 4.641 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, dat eind 2019 voor het eerst op zijn grondgebied werd ontdekt. Het land volgt nog altijd een zero-covidstrategie. Vermoed wordt evenwel dat het werkelijke aantal coronadoden hoger ligt dan het officiële aantal.

Shanghai is als sinds het begin van de coronacrisis het epicentrum van de epidemie. Het is niet de eerste keer dat de 25 miljoen inwoners van de metropool gegijzeld worden in hun eigen huizen. Het gemor neemt toe, ook vanwege de bevoorradingsproblemen. Met het gemor neemt ook de druk op de overheid toe.