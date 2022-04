Twee foto’s en een video circuleren op het internet die beweren de zwaar gehavend Russische kruiser ‘Moskva’ te tonen. Het was niet mogelijk om de beelden te verifiëren.

Oekraïense defensiebronnen hadden donderdag gemeld dat het schip in brand stond na het aangevallen te hebben. Moskou stelt dat er munitie explodeerde op het schip, waarna het in brand vloog. Het Russisch persagentschap Tas berichtte dat het schip uiteindelijk gezonken was ‘in stormachtig weer toen het naar een haven werd gesleept’. Russen zijn laaiend over de teloorgang van hun schip dat het kroonjuweel is van de Russische vloot in de Zwarte Zee.