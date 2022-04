Duitse tieners overlijden nadat auto van dak parkeergarage valt

In de Duitse stad Essen zijn zondag twee tieners om het leven gekomen nadat hun auto van het dak van een parkeergarage zo’n 15 meter hoog naar beneden viel. De twee waren op slag dood.

Het ongeval vond plaats in het district Borbeck in Essen, in het westen van Duitsland. De politie vond onder een parkeergarage een auto die op zijn zijkant op het trottoir lag. De brandweer brak met hydraulische apparatuur het dak open en vond in het wrak de levenloze lichamen van twee jongens.

De politie gaat ervan uit dat de auto vanop het dak, zo’n 15 meter hoger, naar beneden is gevallen. De twee slachtoffers, 16 en 19 jaar oud, overleefden de val niet.

De Duitse krant Bild citeerde omwonenden die vertelden dat de parkeergarage vaak gebruikt wordt door joyriders.