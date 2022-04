Ook paasmaandag wordt droog en eerder zonnig

Het blijft maandag droog en (vrij) zonnig met in de loop van de dag meer en meer hoge sluierbewolking vanaf het westen. In de late namiddag verschijnt er ook middelhoge bewolking in het westen van het land. De maxima liggen tussen 15 graden op de Ardense toppen en 19 of lokaal 20 graden in het centrum, meldt het KMI.

De wind waait eerst zwak uit zuidoost tot zuid, later uit veranderlijke richtingen. Aan zee kan een matige zeebries uit noord tot noordwest opsteken, waardoor de temperaturen daar in de namiddag terugvallen.

Maandagavond en -nacht blijft het droog en wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt met hoge sluierbewolking en in de westelijke landshelft ook middelhoge wolkenvelden. De minima liggen tussen -4 en +5 graden in de Ardennen en tussen 2 en 9 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit veranderlijke of noordwestelijke richtingen.

Dinsdag is er vooral hoge en middelhoge bewolking aanwezig. In de loop van de dag verschijnen er ook meer stapelwolken. Het is niet onmogelijk dat hier enkele geïsoleerde buitjes uit vallen. De kans daarop lijkt het grootst in de gebieden dichtbij de Franse grens. De maxima liggen rond 13 of 14 graden in de Hoge Venen en aan zee en rond 18 of lokaal 19 graden in het centrum van het land. De wind is zwak en veranderlijk, met een voorkeur voor west tot noordwest. In de loop van de dag zoekt hij meer noordelijke richtingen op. Vooral aan zee neemt de wind dan ook toe tot matig.