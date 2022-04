Drie mensen gewond door waarschuwingsschoten bij nieuwe rellen in Zweden

Bij nieuwe rellen tussen demonstranten en de politie in Norrköping, een stad in het zuiden van Zweden, is zondag een man gewond geraakt aan het been nadat de politie enkele waarschuwingsschoten had gelost. Dat meldt de Zweedse televisiezender SVT op basis van de politie. Volgens het Franse persbureau AFP raakten drie mensen gewond.

Er zijn dertien mensen opgepakt. Ook de gewonden worden verdacht van een misdrijf. Hoe ze er precies aan toe zijn, is niet bekend.

In verschillende Zweedse steden wordt al enkele dagen geprotesteerd tegen de komst van de in Scandinavië beruchte extreemrechtse activist Rasmus Paludan, die er onder meer om bekendstaat koranverbrandingen te organiseren. De politie werd daarbij meermaals het doelwit van stenen en molotovcocktails. Verschillende wagens werden in brand gestoken, in Malmö ging een bus in de nacht op zondag in vlammen op. De passagiers konden het voertuig nog op tijd verlaten.

Rasmus Paludan, een Deense politicus en provocateur, heeft ook de Zweedse nationaliteit. Hij probeert zich in Zweden kandidaat te stellen voor de parlementsverkiezingen in september, en maakt naar aanleiding daarvan een ‘tournee’ door het land waarbij hij in buurten met een overwegend moslimbevolking exemplaren van de koran wil verbranden. Paludans partij Stram Kurs (Harde Koers) kreeg eerder in Denemarken amper voet aan grond. In Zweden heeft hij op dit moment niet de nodige handtekeningen om zich kandidaat te stellen.

In november 2020 werd de man al eens gearresteerd in Frankrijk omdat hij er een koranverbranding wou organiseren. In ons land werden kort daarop vijf Denen de toegang tot het Belgische grondgebied geweigerd. Ze werden beschouwd als medestanders van de Deense haatprediker. De mannen vormden volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Samy Mahdi een ernstig gevaar voor de Belgische openbare orde.

