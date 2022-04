China Eastern hervat vluchten met Boeing 737 na crash

Luchtvaartmaatschappij China Eastern heeft zondag de vluchten met de Boeing 737-800 hervat, enkele weken na een zware crash waarbij 132 mensen omkwamen. Dat blijkt uit de vluchtgegevens van Flightradar24.

Op Flightradar is te zien dat vlucht MU5843 van China Eastern net voor 10 uur plaatselijke tijd opgestegen is uit de zuidwestelijke stad Kunming. Ruim een uur later landde het vliegtuig in de centraal gelegen stad Chengdu. De drie jaar oude Boeing keerde om 13 uur terug van Chengdu naar Kunming. Dinsdag staan nieuwe vluchten gepland. Eerder gebruikte de maatschappij dit type van Boeing al in wat op testvluchten leek.

‘Dodelijkste crash in China in 30 jaar’

Vlucht MU5735 van China Eastern, van Kunming naar Guangzhou, crashte op 21 maart in een afgelegen heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het toestel dook van een hoogte van meer dan 8 kilometer pijlsnel naar beneden. Even leek het uit de duikvlucht te komen, maar nadien stortte het toch neer. Alle inzittenden kwamen om. De oorzaak van de crash, de dodelijkste in China in meer dan 30 jaar, is nog niet bekend.

Na de crash werden de 223 vliegtuigen die China Eastern van dit type heeft een tijdlang aan de grond gehouden voor technische controles.

De crash kwam als een zware klap voor het Amerikaanse luchtvaartbedrijf: China is de laatste grote markt die de Boeing 737 Max nog geen nieuwe toelating gegeven heeft na de zware crashes in Indonesië in 2018 en Ethiopië in 2019.