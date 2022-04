Twee Youtubers zijn gratis binnengeraakt in de zoo van Antwerpen en in de UGC en Kinepolis in de stad. De twee droegen enkel een fluohesje en zeiden dat ze langskwamen voor een kwaliteitscontrole, waarna het personeel hen binnenliet.

Enkel in het Fotomuseum en in de Chocolate Nation kreeg het duo het deksel op de neus en werd hen de toegang ontzegd. De zoo bekijkt intern hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.