Vijf kandidaten om Lorin Parys op te volgen als N-VA-ondervoorzitter

Maaike De Vreese, Kathleen Depoorter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten en - opvallend - Steven Vandeput dingen mee naar het ondervoorzitterschap van de partij van Bart De Wever, aan de zijde van Valerie Van Peel.

Er zijn vijf kandidaten om Lorin Parys op te volgen als ondervoorzitter bij de N-VA, in een tandem met Antwerps Kamerlid Valerie Van Peel. De partij kijkt expliciet naar Oost- en vooral West-Vlaanderen, de provincies waar de partij het minst sterk staat.

De deadline voor de kandidaturen verliep gisteren. Het is beide provincies gelukt om een consensuskandidaat naar voor te schuiven. Voor West-Vlaanderen is dat Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (37), die de partij in de belangrijke stad Brugge uit het slop moet helpen.

Voor het grote publiek is De Vreese weinig ­bekend, maar ze behoort tot de inner circle van Vlaams-Brabants kopstuk Theo Francken. De Vreese werkte jaren op Franckens kabinet en zou zo mogelijk op zijn steun en achterban kunnen ­rekenen. In tegenstelling tot vorig jaar besloot Francken zich geen kandidaat te stellen. Vlaams-Brabant stuurt geen kandidaat, wat de kansen van De Vreese mogelijk vergroot.

Voor Oost-Vlaanderen is Kamerlid Kathleen Depoorter (50) kandidaat. Zij was een jaar geleden al gegadigde, als een van de zes kandidaten. Als specialiste gezondheidszorg kon Depoorter zich de afgelopen jaren profileren tijdens de coronacrisis. Er werd binnen de provinciale afdeling onder meer ook naar Kamerlid Anneleen Van Bossuyt of Vlaams Parlementslid Koen Daniëls gekeken, maar het wordt dus Depoorter.

Zij krijgen stevige concurrentie van een (voormalig) absoluut kopstuk. Steven Vandeput (55) was in de regering-Michel minister van Defensie, maar nam ontslag na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 om burgemeester te worden van Hasselt. Met Zuhal Demir heeft de Limburgse N-VA al een nationaal boegbeeld, maar Vandeput ziet zichzelf nationaal dus allerminst uitgespeeld.

Tot slot strijden nog twee jonge Brussels Parlementsleden voor de functie: Gilles Verstraeten (32) en Mathias Vanden Borre (34). Met Cieltje Van Achter had Brussel binnen de N-VA jarenlang een ondervoorzitter, en de afdeling staat erop dat het lot van het gewest hoog op de partijagenda blijft.

Een van die vijf wordt de nieuwe collega van Valerie Van Peel. De functie van de twee ondervoorzitters is instrumenteel. Ze zijn de luitenants van voorzitter Bart De Wever, die met zijn Antwerps burgemeesterschap veel taken moet delegeren.

Samen met de voorzitter, de algemeen secretaris (Louis Ide), de penningmeester (Eddy Vermoesen), de algemeen directeur (Piet De Zaeger) en de partijwoordvoerder (Philippe Kerckaert) vormen ze het dagelijks bestuur, dat elke dinsdagavond de strategische lijnen van de partij uitzet.

Naast Vlaams-Brabant is er ook geen kandidaat uit Antwerpen, wat logisch is gezien de herkomst van De Wever en Van Peel. De verkiezing van de nieuwe ondervoorzitter vindt plaats tijdens de partijraad op zaterdag 23 april. De uitkomst van zo’n partijraad is notoir onvoorspelbaar.