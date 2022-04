Nederlands schilderij uit Gouden Eeuw ontdekt in Australië

Op een landgoed in de Australische deelstaat New South Wales is recent een eeuwenoud Nederlands schilderij gevonden. Het zou gaan om een olieverfschilderij uit de zeventiende eeuw door Gerret Willemsz. Heda.

Het kunstwerk zou, volgens sommige experts, mogelijk een samenwerking zijn tussen Heda en zijn vader Willem Claesz. Heda. Het 17e-eeuwse olieverfschilderij bevond zich onlangs in de door de National Trust of Australia beheerde Woodford Academy tijdens een restauratieproject.

Op het doek, met als titel ‘Stilleven’, is een royaal gedekte tafel afgebeeld. De waarde van het schilderij wordt op een paar miljoen euro geschat.

‘Dit is een opmerkelijk ontdekkingsverhaal dat ons op een reis van een aantal jaar heeft gestuurd, waarbij we het werk door advies van experts en door technologie hebben weten te verifiëren’, zegt collectiemanager Rebecca Pinchin zondag.

Het schilderij wordt in mei tentoongesteld tijdens een festival over het Australische erfgoed in het dorpje Woodford.