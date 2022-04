Prins Harry en Meghan Markle blijven maar vele harten veroveren op de Invictus Games in Den Haag. Op de eerste officiële dag van de spelen woonde het koppel de Jaguar Land Rover Challenge bij. Daar kregen ze een leuke activiteit voorgeschoteld: ze mochten plaatsnemen in mini Land Rovers die vervolgens door kinderen werden bestuurd. Zowel Harry, Meghan als het aanwezige publiek genoot met volle teugen van de rit.

De Invictus Games is een internationaal multisportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Prins Harry zelf is de initiatiefnemer van het sportevenement.