Weerbericht | Het wordt een zonnige Pasen

Het wordt een zonnige Pasen, met vooral in het westen hoge wolkensluiers.

De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen, 18 à 19 graden aan zee en rond 19 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit oostzuidoost, zo meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht verschijnen er vanuit het westen steeds meer hoge wolkenvelden. De minima liggen rond 2 graden in Hoog-België, rond 5 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee. De wind waait zwak en soms matig uit zuidoost, ruimend naar zuidzuidoost.

Maandag komen er geleidelijk hoge wolkensluiers en ook middelhoge wolkenvelden, die dikker worden over de westelijke landshelft op het einde van middag, maar het blijft wel overwegend droog. De maxima liggen tussen 14 graden op de hoogten van de Ardennen en 19 graden in het centrum. De wind waait zwak uit het zuiden tot zuidoosten, maar later veranderlijk. Aan de kust steekt er in de namiddag een zeebries op uit het noordwesten.

Dinsdag wisselen opklaringen af met wolkenvelden, waaruit een paar plaatselijke buien kunnen vallen. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.