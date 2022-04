Luisteraars Radio 1 zetten Arno bovenaan Classics 1000

Het nummer ‘Les yeux de ma mère’ van Arno is door de luisteraars van Radio 1 verkozen tot het beste nummer ooit. Het staat voor het eerst bovenaan de Radio 1 Classics 1000, waar het Pink Floyd van de eerste plaats houdt.

Het nummer stond vorig jaar zelfs niet eens in de top 100 - toen strandde Arno op plaats 108. Maar toch is het niet helemaal onverwacht: hetzelfde nummer van Arno voerde eerder ook al de Belpop 100 van Radio 1 aan. Het is daarmee de eerste keer dat éénzelfde nummer beide lijsten aanvoert, meldt Radio 1.

Op de tweede plaats staat ‘Wish you were here’ van Pink Floyd, in de vorige editie nog de nummer 1. Tom Waits stijgt met Martha naar plek 3. ‘Shine on you crazy diamond’ van Pink Floyd en ‘Heroes’ van David Bowie vallen door de verschuivingen uit de top drie.

Na Arno is de eerste Belgische notering Mia van Gorki, goed voor plaats 23. TC Matic, de groep waar Arno in de jaren ‘80 deel van uitmaakte, komt met ‘O la la la’ opnieuw binnen op plaats 25. De landgenoot met het grootste aantal nominaties in de Classics 1000 is echter Jacques Brel, die 7 keer in de lijst prijkt. Zijn hoogste notering is voor ‘Ne me quitte pas’, op plaats 28.