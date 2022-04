Protest tegen geplande koranverbranding in Zweden ontaardt in rellen

Bij een protest in de Zweedse stad Örebro zijn zaterdag een tiental politieagenten en een betoger gewond geraakt. Het protest brak uit nadat de autoriteiten het licht op groen hadden gezet voor een evenement waarbij een koranverbranding zou plaatsvinden.

Dat meldt de Zweedse omroep SVT. Het is de derde dag op rij dat er geprotesteerd is. Er zouden ongeveer 500 deelnemers zijn geweest. Verschillende politiewagens werden in brand gestoken. Ook in de Zweedse hoofdstad Stockholm brak protest uit, net als in Malmö en Landskrona. In de hoofdstad werd onder meer met stenen gegooid.

Het protest was gericht tegen een bijeenkomst waar Rasmus Paludan aanwezig zou zijn, een in Scandinavië bekende extreemrechtse activist die bekendstaat om koranverbrandingen. De Zweedse autoriteiten hebben de man de toelating gegeven voor enkele geplande demonstraties.