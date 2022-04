De Bruyne moet toekijken hoe Manchester City onderuit gaat tegen Liverpool

Liverpool heeft in de halve finale van de FA Cup Manchester City uitgeschakeld met 2-3. Kevin De Bruyne bleef na zijn blessure op de bank zitten.

Liverpool heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van de FA Cup. De Reds wonnen in de eerste halve finale met 3-2 van Manchester City. Sadio Mané was de grote man met twee goals, ook Ibrahima Konaté pikte zijn doelpuntje mee. Voor City kon Jack Grealish vlak na rust tegenscoren, de aansluitingstreffer van Bernardo Silva in de toegevoegde tijd kwam te laat.

Kevin De Bruyne zat de hele wedstrijd op de bank nadat hij woensdag tijdens de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League bij Atlético Madrid (0-0) een vleeswonde aan de enkel opliep. Romeo Lavia hield hem gezelschap. Divock Origi haalde de selectie niet bij Liverpool.

Liverpool nam bij de start het heft in handen op Wembley. Verdediger Konaté knikte na negen minuten een hoekschop voorbij invallersdoelman Steffen, 1-0. De Amerikaan is de vaste bekerdoelman van City-coach Pep Guardiola, maar maakte geen te beste beurt. Na zeventien minuten ging hij gruwelijk in de fout. Hij aarzelde te lang met de bal aan de voet en Mané profiteerde, 2-0. Op slag van rust leek de partij al gespeeld. Na een knappe combinatie in de zestien wipte Thiago de bal tot bij Mané. Die twijfelde niet en vlamde de bal in de volley voorbij Steffen, 3-0.

City kwam met verse moed uit de kleedkamers en Grealish scoorde al na twee minuten, op aangeven van Jesus, de 3-1. Maar Liverpool bleef georganiseerd spelen. Jesus miste nog een enorme kans op de aansluitingstreffer. Die kwam er in de toegevoegde tijd toch nog dankzij Bernardo Silva, maar verder kwam City niet meer. Eindstand: 3-2.

Vorige week namen beide ploegen, de nummers een (Manchester City) en twee (Liverpool) in de Premier League, het ook al tegen elkaar op in de competitie. Toen werd het in het Etihad Stadium 2-2 na een spectaculair duel.

Liverpool treft in de finale de winnaar van het duel tussen Chelsea en Crystal Palace. Beide Londense ploegen nemen het zondag tegen elkaar op op Wembley.

Vorig jaar won Leicester City de FA Cup. De Foxes versloegen in de finale Chelsea met 1-0 dankzij een heerlijke goal van Youri Tielemans.