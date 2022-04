Lotte Kopecky grijpt net naast de zege in Roubaix: ‘Ik ben toch vooral ontgoocheld’

Geen nieuwe overwinning voor Lotte Kopecky. De Belgische kampioene reed heel de dag alert voorin, maar op een aanval van Elisa Longo Borghini had ze geen antwoord. De tweede plek was dan ook het hoogst haalbare.

‘Ik ben toch vooral ontgoocheld’, klinkt het bij Kopecky na de aankomst. ‘Ik voelde me echt goed vandaag en we hadden de wedstrijd echt onder controle. In een halve seconde veranderde die situatie en waren we op achtervolgen aangewezen. Het is jammer. Toen Elisa Longo Borghini ging, werd mijn groepje eigenlijk net ingelopen. Plots was ze gaan vliegen. We gingen nog echt voluit om haar terug te pakken, maar ze was echt heel sterk’

Kopecky gooide op goed 50km van de finish als eerste de knuppel in het hoenderhok. Haar aanval, met Brand en Bastianelli kreeg van het peloton geen vrijgeleide. ‘Toen ik met drie voorop kwam, werd er gezegd om niet vol door te rijden. Ik was vandaag niet de kopvrouw. Het was vooral de bedoeling om de rest wat onder druk te zetten en niet zozeer om echt weg te rijden.’

Elisa Longo Borghini (1e): ongelofelijk gevoel

‘Wat een ongelofelijk gevoel!’, glunderde winnares Longo Borghini na de wedstrijd. ‘Ik beleefde niet mijn beste voorjaar en had een maand lang last van sinusitis. Ik kon zo niet presteren zoals ik het wilde. Ik wist dat ik meer waard was dan mijn prestaties dit voorjaar. Het was echt een zware periode. Ik wil heel mijn familie en mijn vriend bedanken. Zij hielden mijn moraal omhoog. Ook Trek-Segafredo wil ik bedanken. Zij hielden het vertrouwen in mij, ondanks dat ik niet presteerde zoals het hoorde. Ik was niet zeker of ik klaar was om deze race te rijden, of ik het wel wilde doen. Maar de ploeg bleef zeggen dat ik er klaar voor was. En ze hadden gelijk.’

Lucinda Brand (3e): ‘Ik wist dat Elisa klaar was’

‘Als team stonden we er echt vandaag’, glunderde Lucinda Brand (Trek-Segafredo) na haar derde plek en de zege van ploegmaat Elisa Longo Borghini. ‘Ik geraakte met Lotte Kopecky en Marta Bastianelli voorop. Twee snelle vrouwen dus. Bastianelli zag het wel zitten om vol door te rijden, maar Kopecky niet helemaal. Dan houdt het op. Op zich was het wel beter om daar voorop te zitten op de kasseien, dat scheelde weer wat stress. Ik wist in die groep niet goed hoe ik het zou moeten oplossen om te winnen. Wat dat betreft zaten we als ploeg ook niet in de ideale situatie. Het zorgde er dan wel weer voor dat we niet echt iets moesten doen in de achtervolgende groep. En toen we werden ingelopen, ging Elisa gelijk. Dat was perfect.’

‘Natuurlijk word ik liever tweede. Maar Lotte verslaan in een sprint, ook al heeft ze vermoeide benen, is heel lastig. We zijn heel blij met die eerste en derde plek. Elisa is onwijs sterk. Ik wist dat ze klaar was en dat een weekje zonder koers haar goed ging doen. Het is niet dat ze niet fit was. Als je dan wat kleine dingetjes voorhebt, dan brengt zo’n weekje rust je een stapje verder omhoog. Dat zie je nu wel.’

Foto: BELGA

Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx): ‘Trek was gewoon heel sterk, zij hebben het goed gedaan’

Bij SD Worx heerste vooral de teleurstelling. ‘Ik denk dat dit het hoogst haalbare was’, zei Chantal van den Broek-Blaak. ‘Ik sprak enkel Lotte (Kopecky, red.) en die was ook stikkapot. Ik had wel het idee dat we goed in de wedstrijd zaten en dat iedereen zijn ding deed. We hadden het goed in handen, tot Longo Borghini alleen kwam te zitten. Eigenlijk was er dan nog niets aan de hand, maar we kregen het niet dicht. Dan kan je zeggen dat zij gewoon de sterkste was vandaag.’

‘Toen Lotte op 50km van de streep met drie wegreed, was dat een goede situatie voor ons. Maar ik snap dat er niet werd doorgereden. Lotte is de snelste en het was ook nog ver. Je weet dat je helemaal kapot over de finish rijdt hier. Voor mij was er een kans om weg te rijden, maar dat lukte niet. Dan moet je niet meer overleggen. Lotte is de snelste, dus dan gingen we vol voor haar. Maar Trek was gewoon heel sterk vandaag, zij hebben het goed gedaan.’