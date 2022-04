Populaire sekswerker mag weer op Tiktok

Sekswerker Mel mag weer op Tiktok. Vorig weekend werd ze geblokkeerd omdat de inhoud van haar bijdragen ‘ongepast’ was. Maar eigenlijk beantwoordde ze via het populaire medium alleen maar vragen van jongeren.

Wat moet je doen als je pijn hebt bij het vrijen? Hoe reageer je het best als iemand iets doet waar je geen toestemming voor gaf? Of kun je sterven van chlamydia? Sekswerker Mel beantwoordt op Tiktok vragen van jongeren over seks en sekswerk.

Vorig weekend werd haar account evenwel geblokkeerd. Ze was al verschillende keren gerapporteerd op Tiktok. (Het blokkeren en uiteindelijk offline halen van een account gebeurt automatisch na een bepaald aantal rapporteringen.) ‘Het kunnen ouders zijn, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ze vinden de inhoud ongepast, of vinden mij gewoon plat gezegd “een hoer”, terwijl ik de vooroordelen over mijn beroep als sekswerker juist wil ontkrachten.’ Ze zei toen ook: ‘Ik probeer Tiktok al een tijdje te contacteren, maar het lukt niet.’

Sinds kort mag ze evenwel toch weer online vragen beantwoorden, al is ze nog niet gerustgesteld.

Aan VRT NWS vertelt ze: ‘Ik heb nu dan wel mijn origineel account (@melmelmeliciousss) terug, maar als er nog een paar rapporteringen bijkomen, is het definitief gedaan. Daarom heb ik een nieuw account aangemaakt, @weesliefvoorjezelfmetmel, om met een propere lei te beginnen.’

Mel (27) heeft meer dan 50.000 volgers op Tiktok. Haar account begon toen ze een jaar geleden besloot om ludieke video’s te maken, maar toen ze op 22 maart een vraag beantwoordde over waarom sekswerk haar passie is, werd ze overrompeld met vragen over haar beroep als escorte en over seksualiteit, gender en zelfs mentaal welzijn. Ze wilde haar beroep in een positief daglicht stellen, en zo werd ze per toeval de ‘seksjuf’ van Tiktok.

