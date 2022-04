Geen Marianne Vos in Parijs-Roubaix

De kasseiklassieker Parijs-Roubaix moet het vandaag zonder topfavoriete stellen: Marianne Vos legde een positieve coronatest af.

Vos had zwaar ingezet op deze wedstrijd. Ze paste bewust voor de Amstel Gold Race met het oog op de Helleklassieker, waar ze vorig jaar als tweede finishte. Ze wou in elk geval beter doen dan de 20ste plek in de Ronde van Vlaanderen, tweede in Gent-Wevelgem en zevende in de Strade Bianche.

‘Bij dit soort wedstrijden kun je niet zonder een dosis geluk. Je moet een goede dag hebben en mag geen materiaalpech krijgen. We gaan zien hoe het loopt’, had Vos vrijdag nog gezegd. ‘Ik ben in elk geval fit, ik heb er heel veel zin in, de bandendruk is uitvoerig getest en we zijn als team goed voorbereid, dus daar kan het niet aan liggen.’

Maar het heeft dus aan een positieve coronatest gelegen, op de ochtend van Parijs-Roubaix. Dat is een van de weinige klassiekers die de bijna 35-jarige Vos nog niet won in haar carrière.

‘De teleurstelling is enorm’, aldus een aangeslagen Vos, die geen klachten heeft op dit moment. ‘Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico’s nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen.’

‘Romy Kasper, Coryn Labecki, Linda Riedmann, Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus gaan vandaag wel gewoon van start. Zij testten negatief en zijn, conform de coronaprotocollen, geen close contacts van Vos’, geeft Jumbo-Visma mee.