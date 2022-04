De Roeselaarsestraat in Izegem was vrijdagochtend afgesloten ter hoogte van de Sint-Jozefskliniek voor de levering van een nieuwe NMR-scanner. Het gevaarte weegt acht ton en werd op zijn plaats geduwd via een gat in de muur in het nieuwe gebouw. Het gaat om een grote investering voor het ziekenhuis.

Een NMR-scanner is een nucleaire magnetische resonantiescanner die beelden maakt met behulp van een sterk magnetisch veld en dus niet met röntgenstraling. Het is een staaltje toptechnologie die een sterk verbeterde beeldkwaliteit en snelheid oplevert. Ook aan de patiënt werd gedacht, die krijgt tijdens het onderzoek rustige muziek te horen en een filmpje te zien. Het laat het onderzoek voor mensen die last hebben van claustrofobie of jonge kinderen die angstig zijn veel comfortabeler verlopen.