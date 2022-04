Zelfs cactussen bedreigd door opwarming van de aarde

Ongeveer 60% van de cactussoorten zal de komende decennia te maken krijgen met een minder gastvrij klimaat als gevolg van de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Arizona.

Ook cactussen gaan niet gedijen bij stijgende temperaturen.

Als nog meer factoren in rekening worden gebracht (verdwijning van leefgebieden, aantasting van de natuurlijke omgeving, enz.), zou tegen 2070 tot 90 procent van de cactussen met uitsterven kunnen worden bedreigd. Dat is drie keer zoveel als de huidige schattingen, zeggen de onderzoekers in het onderzoek dat gepubliceerd werd in Nature Plants.

Het Amerikaanse continent telt zowat 1.500 cactussoorten verspreid over verschillende klimaten, variërend van woestijnen op zeeniveau tot hoge Andesgebergte, van droge ecosystemen tot tropische regenwouden. Soortenrijke hotspots voor biodiversiteit zijn onder meer centraal Mexico en het Atlantische Woud langs de kust van Brazilië.

Om de hypothese te testen dat cactussen baat zouden hebben bij een warmere, meer droogtegevoelige wereld, onderzochten de onderzoekers, onder leiding van Michiel Pillet van de Universiteit van Arizona, gegevens over meer dan 400 soorten. Ze gebruikten daarvoor modellen om hun evolutie te voorspellen tegen het midden van de eeuw en daarna, volgens verschillende scenario’s van uitstoot van broeikasgassen.

De resultaten ‘schilderen een pessimistische toekomst’, aldus de studie.

Momenteel worden cactussen vooral bedreigd door de uitbreiding van de landbouw, de aantasting van de natuurlijke omgeving, het verlies aan biodiversiteit en hun oogst voor verschillende doeleinden.

Zelfs zonder klimaatverandering vormen cactussen ‘een van de meest bedreigde groepen organismen op aarde’, waarvan meer dan 30% geclassificeerd is als met uitsterven bedreigd, merken de auteurs op.

De opwarming van de aarde zal binnenkort ook een bedreiging worden, als de uitstoot niet drastisch wordt verminderd. ‘Onze resultaten suggereren dat klimaatverandering een belangrijke oorzaak zal worden van het uitsterven van cactussen, waarbij 60-90 procent van de onderzochte soorten een negatieve invloed ondervindt’, aldus nog de onderzoekers.