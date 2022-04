Opgelet met wedstrijd voor gratis Efteling-tickets

Op Facebook duiken opnieuw advertenties op van valse wedstrijden, waarmee je bijvoorbeeld gratis toegangstickets voor de Efteling kan winnen. Bij die advertenties staan partners als energiebedrijf Luminus, maar dat zegt nergens van te weten. Bovendien maken de kleine lettertjes duidelijk dat er iets niet klopt. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws.

Heel wat mensen zagen de voorbije week de advertentie van een wedstrijd waarmee je gratis weekendtickets kon winnen voor de Efteling, ter waarde van 100 euro. Wat je moest doen om kans te maken, was de advertentie aanklikken en in een formulier allerlei gegevens invullen. De organisatoren van de wedstrijd vroegen je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, maar merkwaardig genoeg ook informatie over je ziekenfonds en energiemaatschappij.

VRT Nieuws bekeek de wedstrijd grondig en daaruit bleek dat er iets niet klopte. Een voorbeeld: in de kleine lettertjes staat dat het bedrijf achter de wedstrijd - Green Flamingo, uit Ierland - helemaal geen band heeft met De Efteling, dat de prijs op elk moment vervangen kan worden door een geldprijs en dat de wedstrijd zonder reden op te geven gestaakt en aangepast mag worden. Wie toch besluit deel te nemen, belandt op een website van een bedrijf uit Singapore waar je promotips aangeboden krijgt voor een abonnementsprijs van 89,70 euro.

Oplichting, zo zegt ook het attractiepark zelf in een reactie. ‘We kennen deze actie niet, maar het gebeurt wel vaker dat we worden genoemd in zulke misleidende wedstrijden.’ Het park raadt daarom aan om enkel tickets aan te schaffen via de officiële verkoopkanalen, bijvoorbeeld via de website. ‘En bij twijfel kan je altijd contact opnemen met de Efteling’, klinkt het nog.

Opmerkelijk is dat bij de wedstrijd ook logo’s van partners staan, zoals consumentenorganisatie Test Aankoop en energiebedrijf Luminus. Wellicht om het vertrouwen van eventuele deelnemers te winnen. Volgens Luminus gaat het wellicht om misbruik van hun naam. Ook Test Aankoop onderzoekt de zaak, zo zegt de consumentenorganisatie aan de VRT.

Zoals dit voorbeeld vind je er nog veel meer op het internet. Wees daarom op je hoede: kijk bijvoorbeeld na of het account dat een wedstrijd aanbiedt wel echt is (in dit geval is het Efteling-BE, terwijl EftelingBE het originele is), ga na wie de wedstrijd organiseert en lees de kleine lettertjes voor de veiligheid. Ook het feit dat je moet ingeven bij welke energiemaatschappij en ziekenfonds je zit voor een eenvoudige wedstrijd voor gratis tickets, kan een alarm doen afgaan.