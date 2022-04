Russische en Oekraïense vriendinnen dragen samen kruis bij pauselijke Via Crucis

Twee vriendinnen, een Russische en Oekraïense vrouw, hebben samen een kruis gedragen in Rome tijdens de traditionele Via Crucis op Goede Vrijdag.

Duizenden mensen woonden de jaarlijkse herdenking van de kruisdood van Jezus Christus bij in Rome. De plechtigheid was in 2021 en 2020 niet kunnen doorgaan door de corona-maatregelen in Italië.

Tijdens de plechtigheid riep paus Franciscus de strijdende partijen in Oekraïne meermaals op tot een staakt-het-vuren. De vijanden moeten mekaar de hand schudden en elkaar vergeven, zei hij nog. Dat is de ware geest van Pasen, aldus de paus.

Tijdens de plechtigheid dragen meerdere mensen een kruis om de kruisweg van Jezus te herdenken. Onder hen dit jaar een Russische en Oekraïense vriendin.

Daarover was de voorbije dagen beroering ontstaan. Aanvankelijk had de organisatie een Oekraïense en Russische familie gevraagd om het kruis te dragen. ‘Ik beschouw een dergelijk idee als ongelegen en dubbelzinnig, en als een idee dat geen rekening houdt met de context van de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne,’ had grootaartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek, hoofd van de katholieke kerk van Oekraïne op voorhand gezegd.