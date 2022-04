Zonnig en droog paasweekend

Het belooft een mooi paasweekend te worden op de weerkaarten.

Vanochtend hangen er hoofdzakelijk over het oosten plaatselijke lage wolken, terwijl elders de opklaringen meestal al breed zijn met tijdelijk nog hoge sluierwolken. In de loop van de dag wordt het overal overwegend zonnig.

Het blijft droog met maxima van 13 graden in de Hoge Venen, 15 graden aan zee tot 17 à 18 graden in het centrum, meldt het KMI. Er waait een matige oostelijke wind. Aan de kust steekt er in de namiddag een zeebries uit noordnoordoost op.

Zaterdagavond en -nacht wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen 0 en 5 graden. In sommige Ardense valleien dalen de minima naar waarden tussen 0 en -3 graden. De zwakke tot lokaal matige oostenwind draait stilaan naar het zuidoosten.

Zondag wordt het zonnig. We halen maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 of 18 graden in Laag- en Midden-België. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Wellicht ontstaat er geen zeebries.

Maandag is het eerst zonnig, maar stilaan verschijnen er hoge en later middelhoge wolkenvelden vanaf het westen. Het blijft overwegend droog met maxima van 15 tot 19 graden. We verwachten weinig wind met aan de kust in de namiddag een zeebries die de temperaturen daar doet dalen.