Minstens tien doden bij Russische aanval op Charkiv

In de Oekraïense stad Charkiv zijn bij een Russisch bombardement op het industriële district minstens tien mensen gedood, melden Oekraïense autoriteiten.

De universiteitsstad Charkiv is na de hoofdstad Kiev de tweede stad van het land en ligt in het noordoosten. Het telde voor de oorlog anderhalf miljoen inwoners. Bij de start van het offensief was de stad het doelwit van hevige gevechten, maar de Russen konden nooit de controle verwerven.

Bij een nieuwe aanval vannacht zouden bij een Russisch bombardement op het industriële district minstens tien mensen gedood. Onder de slachtoffers was, zo zeggen Oekraïense autoriteiten, ook een zeven maanden oude baby. Ten minste 35 mensen raakten gewond. De informatie kon nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Meerdere woongebouwen in het district aan de oostelijke rand van de stad werden beschadigd of vernield, klinkt het voorts. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen alleen de straat op te gaan wanneer dat absoluut noodzakelijk is.