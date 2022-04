Twitter zet alles op alles om Musk te dwarsbomen: bestuur kiest voor ‘gifpil’

Twitter heeft een maatregel geactiveerd die het bedrijf beschermt tegen vijandige overnames, om zich zo schrap te zetten tegen het overnamebod van Tesla-topman Elon Musk.

Het bedrijf keurde een zogenaamde ‘gifpil’ goed, waardoor bestaande aandeelhouders met korting extra aandelen kunnen kopen.

Het plan geldt voor een jaar en moet vermijden dat één bepaalde persoon of entiteit de controle neemt over het bedrijf. Het wordt van kracht wanneer één partij meer dan 15 procent van de aandelen koopt zonder op voorhand toestemming te krijgen. Door de aandelen te verkopen aan een lagere prijs, daalt ook de waarde van het bedrijf en wordt het dus minder interessant voor de overnemer.

Het plan, dat unaniem door de raad van bestuur werd goedgekeurd, laat wel toe dat de raad van de bestuur alsnog een overnamebod goedkeurt, aldus Twitter.

Musk bood donderdag 54,20 dollar per aandeel, wat het bedrijf waardeert op 43 miljard dollar. Volgens de miljardair, die met ruim 9 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van Twitter is, is dat zijn finale aanbod.

Minstens één belangrijke aandeelhouder, de Saoedische Alwaleed bin Talal noemde het bod donderdag te laag. Volgens hem komt het niet in de buurt van de ‘intrinsieke waarde’ van het bedrijf.

Raad van bestuur

Kort nadat Musk het aandeel van 9 procent van Twitter verwierf, kondigde hij aan te willen toetreden tot de raad van bestuur. Als hij die stap had gezet, dan had hij niet meer dan 14,9 procent van de aandelen mogen bezitten, legt NBC News uit. Uiteindelijk besliste hij toch niet in de raad van bestuur te stappen, maar wel een overnamebod te lanceren. Hij wil van Twitter het bastion van de vrijheid van meningsuiting maken.

Het aandeel van Twitter daalde donderdag met 1,7 procent op de beurs van New York na de aankondiging.

