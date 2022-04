Gedetineerde (19) doodgestoken in jeugdgevangenis Breda

Een 19-jarige gedetineerde is vrijdag gedood bij een steekpartij in een jeugdgevangenis in Breda, in het zuiden van Nederland, zo meldt de Nederlandse politie.

Jeugdgevangenis Den Hey-Acker kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws nadat een jongeman die er vastzat, ontsnapte en uiteindelijk in België door de politie werd doodgeschoten.

Bij de steekpartij van vrijdag raakte ook een 20-jarige gewond, die naar het ziekenhuis werd gebracht. De Nederlandse politie heeft een 18-jarige gedetineerde opgepakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De melding van de steekpartij kwam rond 15.15 uur binnen. Volgens de Nederlandse Omroep Brabant waren er agenten met kogelwerende vesten op het terrein aanwezig.

De jongeman die in januari uit de jeugdgevangenis ontsnapte en naar België reed, had een vuurwapen en had hiermee personeelsleden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gegijzeld. De 21-jarige Nederlander zette de twee personeelsleden in Hoogstraten ongedeerd uit het voertuig. In Brecht, in het noorden van de provincie Antwerpen, kwam het tot een confrontatie met de politie, waarbij zowel de voortvluchtige als de politie schoten afvuurde. De jongeman overleed ter plaatse, niemand anders raakte gewond. Het gerechtelijk onderzoek naar dit schietincident is nog aan de gang.

Ook dat was niet het eerste incident in Den Hey-Acker. Ruim anderhalf jaar geleden moest een medewerker zich opsluiten in de bezemkast om aan een aantal losgeslagen gedetineerden te ontkomen. Over de veiligheid van het personeel heeft de betreffende vakbond al meerdere malen alarm geslagen.