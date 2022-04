Archeologen ontdekken schat aan graven en standbeelden onder afgebrande Notre-Dame

Dag op dag drie jaar geleden brak er brand uit in de Notre-Dame in Parijs. Archeologen ontdekten onlangs standbeelden, sculpturen, een loden sarcofaag en delen van het oorspronkelijke oksaal uit de 13de eeuw.

De archeologen hadden weinig tijd om het hele gebied onder de kathedraal te doorzoeken. Daardoor heeft het team zich beperkt tot slechts één deel. De archeologen moeten hun werkzaamheden nu stopzetten door de plaatsing van een 30 meter hoge en 600 ton zware stelling om de torenspits van de kathedraal te reconstrueren.

Foto: Denis Gliksman, Inrap

Franse experts spreken toch van een ‘buitengewone en emotionele’ ontdekking, want in april 2019 werd de iconische kathedraal op het Île de la Cité in het centrum van Parijs deels verwoest door een brand. ‘Het was een emotioneel moment’, zegt Christophe Besnier, die aan het hoofd van het wetenschappelijke team staat. ‘Plotseling hadden we honderden stukken.’

Foto: Denis Gliksman, Inrap

Een van de meest bijzonder stukken van het oksaal is een uit steen gehouwen hoofd van Jezus Christus. De andere meest opmerkelijke vondst is de loden sarcofaag. Experts vermoeden dat een hoge kerkelijke functionaris uit de 14de eeuw erin werd begraven. DNA-analyse moet daarover meer duidelijkheid brengen.

Er werden al eerder kisten en sarcofagen opgegraven in de Notre-Dame. Maar bijna altijd waren ze voorzien van een naamplaatje, zodat snel duidelijk was wie er in de kist lag.