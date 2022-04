Oproep | Vindt u nog een (betaalbaar) kot in uw studentenstad of zoekt u het 50 km verder?

Studenten vinden in Gent nog maar heel moeilijk een kot voor volgend jaar. Daarom wijken ze uit naar naburige steden, tot in Aalst. Heeft u het moeilijk om een kot te vinden in de stad waar u wil studeren of studeert? Geeft u de strijd in het centrum op en zoekt u de rand of een volgende stad op? Hoever wil u gaan? Speelt de prijs een rol?