Duitsland neemt ’s werelds grootste jacht, van Russische oligarch Oesmanov, in beslag

Duitsland heeft het grootste jacht ter wereld, dat eigendom is van de Russische oligarch Alisjer Oesmanov, in beslag genomen in het kader van de sancties tegen Rusland.

De Dilbar, een schip van 156 meter lang met een waarde die door het tijdschrift Forbes op 600 miljoen dollar wordt geschat, ligt sinds oktober 2021 voor herstellingen in een scheepswerf in Hamburg, met name Blohm + Voss. Het kon door juridische verwikkelingen pas nu officieel in beslag worden genomen. De Duitse politie schreef op Twitter weten dat het jacht ‘onder de sanctiewet valt en legaal in Hamburg in beslag kon worden genomen’.

Das #BKA hat durch aufwendige Ermittlungen trotz Offshore-Verschleierung die Eigentümerin der M/S #Dilbar ermittelt. Diese ist Gulbakhor Ismailova, die Schwester von Alisher Usmanov. (1/2) pic.twitter.com/L2zc0bP5jU — Bundeskriminalamt (@bka) April 13, 2022

Met 15.917 ton is de Dilbar ’s werelds grootste motorjacht. De bemanning bestaat uit maar liefst 96 mensen. Bovendien zijn er twaalf suites aanwezig voor 24 mensen. Het beschikt onder andere over het grootste zwembad ooit op een privéboot, ook heeft het twee helikopterplatforms, een sauna, een bioscoop en een fitnessruimte.

Volgens Forbes wordt het fortuin van Oesmanov geschat op 13,4 miljard dollar. De miljardair heeft een groot aandeel in ijzererts- en staalgigant Metalloinvest en elektronicabedrijf Xiaomi. Hij had ook aanzienlijke belangen in Engelse voetbalclubs. Maar in 2018 verkocht de oligarch zijn belang van 30 procent in voetbalclub Arsenal voor bijna 700 miljoen dollar. Hij had ook banden met Everton FC via onder meer sponsordeals. De club heeft die samenwerking stopgezet.

Abramovitsj, Oesmanov en Kerimov zijn drie miljardairs die sinds de Russische invasie op de sanctielijst zijn geplaatst. Wereldwijd is beslag gelegd op tal van bezittingen van miljardairs die nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin. Abramovitsj kon nog op het nippertje vermijden dat zijn jacht ‘Aquamarine’ in beslag werd genomen door het (tijdelijk) aan een zakenpartner te schenken.