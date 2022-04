Caleb Ewan zegeviert in sprint bergop in Ronde van Turkije, Jasper Philipsen opnieuw op podium

Caleb Ewan heeft opnieuw het zegegebaar mogen maken in de zesde etappe van de Ronde van Turkije. In een sprint bergop was de Australiër van Lotto-Soudal sneller dan Jasper Philipsen en Danny van Poppel. Ewan won afgelopen zondag al de openingsetappe in Turkije. De leiderstrui blijft in handen van de Argentijn Eduardo Sepulveda.

e zesde etappe van de Ronde van Turkije moest het nodige spektakel opleveren dankzij de venijnige aankomst bergop in Eceabat. De topsprinters leken op papier niet kansloos, maar zouden zichzelf wel tot het uiterste moeten dwingen om aan te klampen op de heuvelachtige wegen richting Eceabat. De klassieke vroege vlucht telde vijf renners. In de achtervolging op de vijf leiders gebeurde weinig of niets, tot het peloton in stukken brak op 40 kilometer van de finish.

De voorsprong van de leiders smolt daardoor als sneeuw voor de zon, terwijl zo goed als iedereen terugkeerde in het peloton. Op zowat negen kilometer van de aankomst werden de vroege vluchters ingerekend. De sprintersploegen positioneerden zich met het oog op de sprint bergop, maar het was Israel-Premier Tech, de ploeg van de tweede in de stand Patrick Bevin, dat een verschroeiend tempo oplegde. Leider Eduardo Sepúlveda kraakte niet, net zoals het merendeel van de sprinters.

Caleb Ewan kon nogmaals rekenen op de trouwe steun van de troepen van Lotto-Soudal. De Australiër werd perfect in stelling gebracht. Op 200 meter van de finish zette hij aan. Dany van Poppel en Jasper Philipsen probeerden Ewan nog te bedreigen, maar het was de ‘Pocket Rocket’ die voor de tweede keer het zegegebaar mocht maken. Zondag was hij ook al aan het feest in de openingsetappe. Philpsen moest voor de vierde keer vrede nemen met de tweede plaats. Van Poppel vervolledigde het podium. Klassementsleider Bevin viel net naast het podium en miste zo de bonificatieseconden om Sepúlveda te benaderen. In het klassement heeft de Argentijn 11 seconden voorsprong op Bevin.

Morgen trekt het peloton van Gelibolu naar Tekirdag tijdens een rit van 131,3 kilometer. Zondag volgt de slotetappe met aankomst in Instanbul.