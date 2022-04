Beerschot aanvaardt forfaitscore tegen Union, maar: ‘Hopen 1B niet te starten met duels zonder publiek’

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft vrijdag in het Bondsgebouw in Tubeke de ongeregeldheden in Union-Beerschot van afgelopen zondag behandeld. De Raad wil zo snel mogelijk een uitspraak doen. Meer dan waarschijnlijk zal die uitspraak niet meer voor vrijdag, maar voor zaterdag of begin volgende week zijn. Beerschot betwist de ongeregeldheden alvast niet.

De Antwerpse club vroeg wel de twee delen in de zaak los te koppelen. Ondervoorzitter Walter Damen, die de club vertegenwoordigde, gaf aan dat ‘Beerschot zich naar wijsheid zal schikken en haar medewerking wil leveren voor een normale competitiegang’.

De club gaat dus akkoord met een forfaitnederlaag, maar wil de sanctionering later behandelen. Beerschot bereidt een actieplan voor om rellen in de toekomst te vermijden, maar dat is nog niet compleet. De Disciplinaire Raad gaf aan over zes weken de zaak te willen voortzetten, op woensdag 1 juni. Beerschot stemde hiermee in. Er kwamen vrijdag geen andere clubs tussen in de zaak.

Het Bondsparket eiste dinsdag vier thuiswedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één met uitstel, tegen de club. Verder werd de maximumboete van 10.000 euro opgelegd.

De club werkt aan een uitgebreid stappenplan om in de toekomst mistoestanden te vermijden. Dat deel van de zaak zal op 1 juni behandeld worden.

‘We hebben binnen de club al crisisberaad gehad en er is ook al gesproken met veiligheidsverantwoordelijken en met Antwerps burgemeester Bart De Wever. We willen op de volgende zitting een actieplan voorleggen’, aldus Damen. ‘De zitting van vandaag kwam er te snel aan om het volledige plan voor te leggen, maar ik kan wel al enkele zaken toelichten.’

‘We willen iedereen identificeren die zich schuldig heeft gemaakt aan het gooien van pyrotechnisch materiaal of andere voorwerpen’, legde hij uit. ‘Dat geldt ook voor de personen die het veld bestormden en geweld gebruikten. De boete van 50.000 euro van de Pro League willen we verhalen op de betrokken personen. Of dat ook met de boete van 10.000 euro van de voetbalbond zal gebeuren, bekijken we nog. We gaan de betrokken fans burgerlijk dagvaarden. Dialoog blijft belangrijk en daar blijven we ook op inzetten, maar het mogen geen dovemansgesprekken worden. Er moeten ook sancties komen. Veel ‘echte’ fans van de club zijn gedegouteerd door het gedrag van enkelingen. Ze willen niet opnieuw gestraft worden voor het wangedrag van een kleine groep.’

De club werkt dan ook aan een voorstel voor een alternatieve sanctie. ‘Want iedereen begrijpt wel dat het dramatisch is om volgend seizoen in 1B te starten met drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren’ ,stelde Damen. Het bondsparket eiste dinsdag vier wedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één met uitstel, tegen de club.

‘We zouden liever een straf of een verbod hebben voor uitmatchen, eveneens met uitstel. We hebben de vorige straf van twee wedstrijden effectieve schorsing achter gesloten deuren aanvaard. We willen dit niet nog eens in 1B. Er werd de voorbije weken binnen de club al nagedacht over oplossingen. Maar niemand had natuurlijk verwacht dat er zo’n ongeregeldheden gingen plaatsvinden op Union.’

De club wil in de toekomst één van de trekkers worden van een oplossing voor het probleem van geweld in de stadions. ‘We hebben bij Beerschot het aantal securitybewakers, van een externe firma, al verdubbeld. Dit komt bovenop de aanwezige stewards. We willen over zes weken een volledig actieplan voorstellen. Ook binnen de Pro League kijken we mee naar een oplossing naar wat te doen met supporters die van buitenuit komen en de club doelbewust schade willen toebrengen. We willen daar mee de richting in bepalen. Het is makkelijk geen uitsupporters meer toe te laten bij wedstrijden, maar daar straf je ook de goede supporters mee. Er moet een evenwicht in zijn’, eindigde hij.