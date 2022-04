Het nieuws dat het Russische vlaggenschip Moskva is gezonken, lokt woedende reacties uit in Rusland. Niet het minst bij de presentatoren en analisten van een praatprogramma op de Russische staatstelevisie. In bovenstaand fragment verkondigen ze dat ‘de speciale militaire operatie is veranderd in iets wat gemakkelijk een Derde Wereldoorlog genoemd kan worden’.

Het is opmerkelijk dat de Russen zo heftig reageren en over vergeldingsacties debatteren, gezien het zinken van de Moskva in hun versie van de feiten om een ongeluk ging. Het schip is volgens Moskou tijdens sleepwerken gezonken nadat er een brand op het vaartuig was uitgebroken. De Oekraïners claimen daarentegen dat ze het oorlogsschip via raketaanvallen tot zinken hebben gebracht.

De Moskva was de parel van de Russische Zwarte Zeevloot: