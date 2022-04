Belgisch cabinepersoneel Ryanair staakt van 22 tot 24 april

Nadat bemiddelingspogingen tussen het personeel en de directie mislukt zijn, legt het cabinepersoneel van Ryanair van vrijdag 22 tot zondag 24 april het werk neer op zowel Brussels Airport als de luchthaven van Charleroi, kondigt de vakbond aan.

Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april legt het cabinepersoneel van Ryanair, die op de luchthavens Brussels Airport en Charleroi gestationeerd zijn, het werk neer. Ze doen dat omdat de Ierse lagekostenmaatschappij ‘de fundamentele rechten van hun Belgische werknemers simpelweg negeren’, zegt Hans Elsen, afgevaardigde van de christelijke vakbond ACV Puls. ‘Ondanks tal van bemiddelingspogingen, blijven oplossingen uit.’

Drie jaar geleden erkende Ryanair voor het eerst het Belgische arbeidsrecht voor in ons land gestationeerd personeel. De Ierse luchtvaartmaatschappij telt hier ondertussen zo’n 650 werknemers, ‘maar toch weigert ze te investeren in een degelijk en eerlijk personeelsbeleid’, zegt Elsen. Het loonsysteem staat nog steeds niet op punt, loonfiches zijn vaak verkeerd en essentiële documenten voor de sociale wetgeving zijn niet in orde, klinkt het. ‘Er zijn zelfs vrouwen die door hun zwangerschap niet meer mogen vliegen, maar al maanden zonder loon of uitkering thuiszitten’, zegt Elsen.

Personeel is ‘situatie beu’

De vakbonden vragen al langer beterschap, maar die oproep valt volgens hen in dovemansoren. ‘Ryanair denkt niet aan dat welzijn, en blijft de fundamentele rechten van hun Belgische werknemers simpelweg negeren’, zegt Elsen. ‘Het is perfect te begrijpen dat het personeel de situatie beu is en actie onderneemt.’

Het cabinepersoneel hekelt ook het feit dat Ryanair geen inspanningen wil doen om de lonen te verhogen en de koopkracht te verbeteren. Hoewel ze op feestdagen en tijdens weekends moeten werken, moet het cabinepersoneel tevreden zijn met het sectorale minimumloon (2.000 euro bruto), zegt Elsen. ‘En dat terwijl de luchtvaartmaatschappij in Charleroi een winstmarge van 30 procent heeft.’ Hij verwijst daarvoor naar gegevens van luchtvaartconsultant RDC Aviation.

Hinder

Wat de impact van de staking zal zijn op het vliegverkeer in Charleroi en Zaventem, is nog niet duidelijk. In het verleden vloog Ryanair personeel uit andere landen in om vluchten te bemannen. Maar dat er hinder zal zijn, lijkt onvermijdelijk. ‘Dat is enorm frustrerend’, aldus Elsen. ‘We willen in geen geval de reizigers treffen, maar wij zien geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot acties. Het cabinepersoneel van Ryanair is een essentieel onderdeel van het bedrijf. Zij doen hun werk heel graag, maar willen dat er naar hen geluisterd wordt.’

Ryanair reageerde vanochtend nog niet op onze vraag voor een reactie.