Red de planeet, ruim uw inbox op

Als we massaal nutteloze mails uit onze inbox verwijderen, kunnen we onze ecologische voetafdruk weer een beetje kleiner maken.

Het versturen, opslaan en opvragen van mails stoot CO2 uit. Bovendien blijven oude mails, ook mails die u allang bent vergeten of nog op uw ongebruikte accounts staan, CO2 uitstoten. Ze blijven bestaan in datacentra tot u ze zelf verwijdert.

‘Dat is enorm vervuilend’, zegt webdeveloper Gaspar Saldaña Sandoval van Altruïs, een bedrijf dat ecologische apps en websites bouwt. ‘Elke dag wordt er 1.000.000 ton CO2 uitgestoten door globaal mailverkeer. Dat is 3,7 procent van de globale CO2-uitstoot.’ Gemiddeld stoot een mail zo’n 0,3 tot 0,4 gram CO2 uit, zegt Sandoval. ‘Zodra je er bijlagen aan toevoegt, wordt dat meer.’

Volgens het Belgische platform Energids stoot een e-mail van één megabyte tijdens zijn totale levenscyclus 20 gram CO2 uit. Dat is evenveel als een oude lamp van 60 W die 25 min brandt. Eén jaar lang twintig e-mails per dag en per gebruiker komt overeen met de CO2 die wordt uitgestoten wanneer er 1.000 km met de auto wordt afgelegd. Dat zegt ook Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht. ‘Het zou zeker wel helpen als we onze mailboxen zouden opruimen, maar het effect zou lokaal blijven. In de grote cijfers zou het niet veel verschil maken’, reageert Sandoval.

Mails vormen slechts een klein deel van wat er nog opgeslagen wordt op datacenters, benadrukt Sandoval. Volgens een onderzoek van de Europese Commissie bedroeg het energieverbruik van datacenters binnen de Europese Unie 76,5 TWh. De studie verwacht dat dit tegen 2030 zal stijgen tot 98,52 TWh, een stijging van 28 procent.