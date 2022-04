Dieselprijs stijgt zaterdag weer tot boven twee euro per liter

De maximumprijs voor diesel gaat zaterdag met 10 eurocent de hoogte in. Dat meldt de FOD Economie. Een liter mag dan maximaal 2,029 euro kosten.

Het gaat niet om een nieuw record. Halfweg vorige maand kwam de maximumprijs uit op 2,286 euro per liter. De prijzen zijn door de oorlog in Oekraïne fors gestegen. De federale regering besliste om de prijsstijgingen te temperen via een tijdelijke accijnsverlaging.

Ook stookolie (50S) wordt weer duurder. Bij een bestelling van minder dan 2.000 liter bedraagt de maximumprijs 1,2607 euro per liter, een stijging met 5,25 eurocent. Voor een bestelling vanaf 2.000 liter wordt dat 1,2288 euro per liter.