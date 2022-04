CIA acht toevlucht van Poetin tot kernwapens reëel

De nucleaire dreiging moet niet licht worden opgevat ‘gezien de potentiële wanhoop van Poetin’. Dat heeft CIA-baas William Burns gezegd tijdens een toespraak op een universiteit in Atlanta.

Burns had het in het bijzonder over ‘beperkte’ tactische kernwapens. Die zijn minder krachtig dan de atoombommen die in 1945 de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki vernielden. Burns zei dat hij ‘zeer bezorgd’ is, net zoals president Joe Biden. Die laatste wil volgens hem een Derde Wereldoorlog vermijden waarbinnen een nucleair conflict mogelijk wordt.

Poetin kondigde eind februari, enkele dagen na de invasie in Oekraïne, aan de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. Burns zegt sindsdien ‘weinig praktisch bewijs’ van daadwerkelijke wapeninzet te hebben gezien. Een Kremlin-woordvoerder zei vorige maand dat Rusland alleen kernwapens zal inzetten als het land in zijn bestaan wordt bedreigd.

Donderdag zei Poetin-vertrouweling Dimitri Medvedev nog dat een ‘nucleairvrije’ Baltische regio erg moeilijk wordt wanneer de Navo zich zou uitbreiden.