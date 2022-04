Salah Abdeslam vraagt slachtoffers om vergiffenis

Verstomming donderdag in de assisenzaal in Parijs waar het proces over de aanslagen van 13 november 2015 gehouden wordt. Plots richtte hoofdverdachte Salah Abdeslam zich tot de burgerlijke partijen en vroeg hen voor de eerste keer ooit om vergiffenis. ‘Laat u niet verteren door wrok. Jullie hebben de mogelijkheid om vergiffenis te schenken zodat ik misschien ooit, op een dag, mijn familie kan terugzien en de mensen die mij dierbaar zijn.’