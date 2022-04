Weerbericht | Paasweekend wordt zonnig

Na ochtendnevel, mist of lage wolken verschijnen er vrijdag eerst opklaringen, maar later overdag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met maxima van 13 graden aan de kust tot lokaal 19 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht is het lichtbewolkt met enkel hoge sluierwolken. Op het einde van de nacht kunnen er vanaf het oosten lage wolkenvelden binnendrijven. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Laag­-België.

Zaterdag hangen er hoofdzakelijk over het oosten eerst lage wolken terwijl er elders brede opklaringen voorkomen. In de loop van de dag wordt het overal zonnig. Het blijft droog met maxima van 12 graden in de Hoge Ardennen, 14 graden aan zee tot 17 graden in het centrum.

Paaszondag blijft het droog en zonnig. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost. In de namiddag moet men aan de kust rekening houden met een zeebries uit noordnoordoost.

Maandag is het droog en zonnig met hoge sluierbewolking. In de late namiddag of avond dringt een Britse storing mogelijk door tot over het westen van ons land met daar mogelijk wat regen of een bui. De maxima schommelen van 13 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 18 graden in het centrum van het land.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er eventueel een bui vallen, maar op de meeste plaatsen zou het droog blijven. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden.