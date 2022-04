Leicester City in slotkwartier nog voorbij PSV naar halve finale Conference League

Leicester City heeft zich donderdagavond na een spannende partij ten koste van PSV Eindhoven weten te plaatsen voor de halve finales van de Conference League. De Foxes stonden na de 0-0 in de heenmatch lang 1-0 achter in Eindhoven, maar gingen in het slotkwartier nog op en over de Nederlanders.

Youri Tielemans mag opgelucht ademhalen. Zijn blunder(tje) kostte donderdagavond Leicester City niet de Europese kwalificatie. De Rode Duivel speelde iets voor het half uur te kort terug naar een ploegmakker, Mario Götze profiteerde en bood Eran Zahavi de 1-0 aan.

De Nederlanders leken lang op weg naar de halve finale, maar in het slotkwartier trokken de bezoekers uit Engeland toch nog het laken naar zich toe. Eerst via de knappe gelijkmaker van James Maddison, in de 88e minuut definitief via de winning goal van Ricardo Pereira. Daarmee spatte de droom van PSV om voor het eerst sinds 2005 door te stoten naar de laatste vier van een Europees toernooi uiteen.