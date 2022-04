Letizia Battaglia (87), fotografe die maffiageweld vastlegde, overleden

De Italiaanse fotografe Letizia Battaglia werd beroemd door in de jaren 70 en 80 de extreem gewelddadige maffiaoorlogen op Sicilië op beeld vast te leggen. Ze overleed woensdag in Palermo op 87-jarige leeftijd.

Op haar foto’s zijn lijken te zien in plassen bloed op trottoirs of achteloos achtergelaten langs de kant van een landelijke weg. In ander werk benadrukte ze de impact die de maffia op de rest van de bevolking had. Ze fotografeerde ook regelmatig exorbitant luxueuze feesten en bruiloften van maffialeden.

Voor haar werk werd ze meerdere malen met de dood bedreigd. ‘Ik heb gedaan wat ik kon om gewetens wakker te schudden, door niet alleen de gewelddadige moorden te laten zien, maar ook de armoede die door de maffia werd veroorzaakt’, zei ze daar zelf ooit over.

In 2019 kon haar werk op hernieuwde aandacht rekenen toen ze onderwerp was van de documentaire Shooting the maffia van de Britse filmmaker Kim Longinotto. De film kreeg in 2019 de publieksprijs op het Brussels International Film Festival. Door de jaren heen had Battaglia verschillende solotentoonstellingen. In haar geboortestad Palermo is een permanente tentoonstelling van haar werk te zien.

‘Archief van bloed’

Het archief van Battaglia bestaat uit meer dan een half miljoen foto’s en is zo uitgebreid dat politieonderzoekers het ooit raadpleegden om te bewijzen wie decennia eerder een politieke bijeenkomst had bijgewoond. Ze bestempelde haar archief zelf ooit als ‘een archief van bloed’.

De burgemeester van Palermo noemde haar donderdag een ‘vaandeldrager op het pad van bevrijding van de stad Palermo van het bestuur door de maffia’.