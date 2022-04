In dierenpark Pairi Daiza rouwen ze om de dood van aapje Fito. Die werd voor de ogen van bezoekers gedood door een gorilla. ‘Je zag meteen dat de gorilla schrok van zijn eigen reactie. Maar het was te laat.’

Het was een spelletje, en hij speelde het al jaren. Fito is een aap van nog geen meter groot, maar hij schepte er plezier in om gorilla’s van meer dan 100?kilo, waarmee hij samenleefde, uit te dagen en ...